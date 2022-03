Thalgauer Bürgermeister wünscht sich ein Windrad

Die Gemeinde Thalgau ist E5-Gemeinde und treibt viele Klima-Projekte voran. „Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Diskussion über die Windräder neu aufgerollt wird“, sagt Bürgermeister John Grubinger (ÖVP). Seit 1999 versuchte die Gemeinde, am Lehmberg Windräder zu errichten. Naturschutz und Bundesverwaltungsgerichtshof stoppten das Projekt. 2017 scheiterten die letzten Windkraft-Pläne am Bundesheer, weil „ein Windrad zu weit in den Bereich des Radars am Kolomansberg hinein ragen würde“.