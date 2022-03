Kärntens Mediziner wählen bis 1. April Ärztekammer

Bei der Wiener Ärztekammerwahl zog dieser Tage die Impfgegner- und Impfskeptikerpartei MFG in die Vollversammlung ein. Das kann in Kärnten nicht passieren, MFG tritt bei uns nicht an. Gewählt wird allerdings mittels Briefwahl bereits auf Hochtouren - der letzte Tag, an dem die Mediziner ihre Stimme abgeben können, ist der 1. April.