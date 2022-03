Wien als Hochburg raffinierter Luxus-Betrüger

Enorme Ausmaße

15 Personen waren am Coup beteiligt, zehn umzingelten das Opfer am Ort des Geschehens in Wien. Zwei traten als falsche Polizei auf. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Dabei wurden neben den Blüten auch noch ein gefälschter Diplomaten-Pass sichergestellt. Insgesamt wurden bei der Operation „Oradea-Connection“ 37 Rip-Deals nachgewiesen, 26 Verdächtige (34 bis 61 Jahre alt) ausgeforscht, 17 im In- und Ausland festgenommen.