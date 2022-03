Rohstoffmangel: Bei Rädern droht neuer Engpass

„Ich rate jedem, der sich ein neues Rad zulegen will, sich bald zu entscheiden. Denn was wir auf Lager haben, wird noch vor Ostern vergriffen sein“, meint der Klagenfurter Zweiradhändler Michael Beinl. „Auf die jüngste Lieferung mussten wir 13 Monate warten. Alles wird mittlerweile in China, Taiwan oder Malaysia produziert“, erzählt Beinl.