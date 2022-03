Mensch und Klimawandel: Grüne Lunge in Gefahr

Dem WWF reicht das allerdings nicht: „Wir brauchen noch sehr viel mehr Urwaldinseln, die von Axt und Motorsäge völlig unberührt bleiben müssen.“ Denn der Mensch - auch mit der Vermüllung - und ebenso die Trockenheit durch den Klimawandel setzen unseren Wäldern gehörig zu. Beeindruckende Zahl zum Naturschutzeffekt: In den heimischen Forsten sind 3,6 Millionen Tonnen C02 gebunden. „Das entspricht der 45-fachen Menge der jährlichen Emissionen in Österreich“, rechnet Herbert Jöbstl, Obmann der Holzindustrie, vor. Der wirtschaftliche Effekt: In der Forst- und Holzindustriebranche finden 300.000 Menschen Arbeit.