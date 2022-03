Frau entdeckt in eigenem Kellerabteil Diebesgut

Am Samstagmittag staunte eine Frau nicht schlecht, als sie in ihrem eigenen Kellerabteil eine große Menge an fremden Fahrrädern entdeckte hatte. Anfangs alarmierte sie die Polizei, weil ihr Kellerabteil aufgebrochen worden war und fremde Gegenstände darin platziert waren. Die Beamten fanden heraus, dass es sich um gestohlene Fahrräder handelte. Verantwortlich für diese doch ungewöhnliche Vorgangsweise dürften zwei Männer (22,33) sein.