Real ohne Benzema im Clasico gegen Barcelona

- Real Madrid muss am Sonntag (21.00 Uhr) ohne Goalgetter Karim Benzema in den „Clasico“ der spanischen Fußballliga gegen den FC Barcelona gehen. Der La-Liga-Topscorer fehlte im Samstagstraining wegen einer am Montag im Spiel gegen Mallorca (3:0) erlittenen Wadenblessur. Der Franzose wird sich darauf konzentrieren, rechtzeitig für die Champions-League-Viertelfinalduelle mit Chelsea (6. und 12. April) fit zu werden.