Mädchen (16) vergewaltigt - 24-Jähriger verurteilt

Weil er ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt und genötigt hat, ist ein 24-jähriger Bosnier am Freitag am Landesgericht Klagenfurt zu einer unbedingten Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die beiden hatten sich via Instagram verabredet und sind gemeinsam mit dem Auto zu einem Parkplatz in Kärnten gefahren, wo die Tat verübt wurde. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.