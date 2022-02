Schutz unserer Böden: Wann kommt eine Reform?

Neben der Umsetzung der Impfpflicht beschäftigt den Landtag ein zweites heißes Thema: der Kampf dem Raubbau an der Ressource Boden. „Wann kommt endlich ein neues Raumordnungsgesetz“, will Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl von Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) per „dringlicher Anfrage“ wissen.