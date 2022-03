Nach Steinschlag: Sprengung im Twimberger Graben

Von Teilen eines autogroßen Felsbrockens erwischt wurden zwei Arbeiter der Firma Kaim, die am Donnerstag Hangsicherungsarbeiten im Twimberger Graben durchgeführt hatten. Die Straße wurde gesperrt, der Landesgeologe war vor Ort. Am Freitag werden nun Felssprengungen durchgeführt, damit so etwas nicht noch einmal passiert.