Chaostage bei Grazer FPÖ gehen in nächste Runde

Stadtpartei beruft sich auf Beschluss

In der Stadtpartei verweist man auf den Beschluss des Landesparteivorstands aus dem Jahr 2018, dass Ortsgruppenwechsel nur bis zu acht Wochen vor dem jeweiligen Bezirksparteitag erlaubt sind. „Ich habe das nochmals juristisch prüfen lassen und die Betroffenen auch persönlich informiert - das haben wir übrigens auch in anderen Bezirken so gehandhabt“, stellt Parteichefin Claudia Schönbacher klar.