Mario Eustacchios Abrechnung mit der Grazer FPÖ

„Krone“: Herr Eustacchio, Sie sind nach mehr als zehn Jahren als Grazer Parteiobmann kürzlich aus der FPÖ ausgetreten. Warum haben Sie das getan?

Mario Eustacchio: Weil der Verdacht naheliegt, dass Personen in der Partei, die ich namentlich nicht nennen will, an den falschen und rufschädigenden Behauptungen gegen mich maßgeblich beteiligt waren - und weil die Partei dem nicht nachgegangen ist.