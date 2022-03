Informationsoffensive für Frauen in Pflegeberufen

Um interessierten Frauen diese Sparten für einen beruflichen Um- oder Einstieg schmackhaft zu machen, startet der Verein die von der EU und dem Land Burgenland geförderte Initiative „ABZ Career in Care“. Das Angebot reicht von Beratung über Berufs-, Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten, Vorbereitung für Aufnahmeverfahren bis hin zu Trainings und Lernfitness. Jede Frau, die sich für einen dieser Berufe interessiert, wird in Oberwart und Umgebung persönlich beraten und beim Einstieg in die Ausbildung unterstützt (Info: www.abzaustria.at).