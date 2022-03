Raiffeisen International prüft Russland-Rückzug

Während die Raiffeisen Bank International (RBI) zu Beginn des Krieges auf die Ukraine kolportierte Pläne eines möglichen Rückzugs aus Russland noch dementierte, spitzt sich die Lage immer weiter zu. Die Bank prüft daher nun alle Optionen für das Geschäft in dem Land - „bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland“, so RBI-Chef Johann Strobl in einer Aussendung vom Donnerstag. „Diese noch nie dagewesene Situation veranlasst die RBI, ihre Position in Russland zu überdenken.“