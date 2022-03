Unglaublich: Vom Kuschelbär zum „Ninja Warrior“

Am Montag, den 21. März, geht die dritte Staffel von „Ninja Warrior Austria“ in die letzte Runde vor dem großen Finale. Unter den besten Athletinnen und Athleten des Landes findet man auch einen Vorarlberger Kandidaten: Alexander Lechthaler aus Bregenz. Der 27-Jährige kann auf eine unglaubliche Transformation zurückschauen. Er hat in 15 Monaten ganze 40 Kilo abgenommen!