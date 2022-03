WKK: „Slowenien weist Weg aus dem Sprit-Irrsinn!“

„Krone“:Nachdem der Krieg in der Ukraine die Rohölpreise in die Höhe schnellen ließ, geht es an der Börse bei Diesel und Co. wieder nach unten. Warum spiegeln unsere Zapfsäulen diesen Trend nicht wider?

Elisabeth Rothmüller-Jannach: Weil die Mineralölkonzerne und der österreichische Staat von der Situation profitieren. Seit 1. Jänner wird ein Plus von 920 Millionen Euro geschrieben, während Transportunternehmen, Buslinienbetreiber und Pendler längst das ausbaden, was in weiterer Folge am Endkonsumenten hängen bleiben wird.