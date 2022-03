Slowenien friert Spritpreise für 30 Tage ein

In Österreich wieder knapp unter zwei Euro

Hierzulande lagen die Preise am Montag wieder großteils unter zwei Euro. Ein Liter Superbenzin kostete Montagnachmittag, Stand 15 Uhr, an rund tausend der rund 1400 Tankstellen weniger als 1,90 Euro. Diesel kostete an über tausend Tankstellen weniger als zwei Euro. In Brückl in Kärnten war der Liter Diesel sogar um 1,799 Euro zu erhalten. Benzin war in Piringsdorf im Burgenland mit 1,689 Euro am günstigsten, geht aus Daten der Energiebehörde E-Control hervor.