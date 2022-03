Trotz Schmerzen: Rafael Nadal baut Mega-Serie aus

Trotz Schmerzen im linken Fuß hat Rafael Nadal beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells auch sein 18. Einzel in diesem Jahr gewonnen, womit er 2022 weiter ungeschlagen ist. Der Spanier setzte sich im Achtelfinale am Mittwoch (Ortszeit) mit 7:6(3),7:6(5) gegen Reilly Opelka, die Nummer eins der USA, durch.