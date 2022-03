Eine Bar und luftige Kunst mit Licht und Farben

Einblick in zeitgenössisches Schaffen

Anton Kehrer (54) dagegen liebt es luftig, seine Kunst besteht aus Licht und Farben. Der Linzer wurde für sein Werk, das um raumhohe Lichtkästen kreist, mit dem Landespreis für Fotografie ausgezeichnet. Aber auch Dietmar Brehm, der mit dem Alfred-Kubin-Preis gewürdigt worden ist, stellt neue Gemälde in dieser Leistungsschau vor, die mit insgesamt 15 Positionen einen guten Einblick in das zeitgenössische Schaffen in OÖ gibt.

Sarah Jonas und Anneliese Geyer von der Kunstsammlung kuratierten die gelungene Präsentation. Sehenswert!