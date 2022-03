Geburt im Tunnel: Sogar die Polizei war milde

Übers Telefon Ratschläge erteilt

Für Heidi Niederlechner, die als freie Hebamme in der Privatklinik Ragnitz schon Hunderten Babys ins Leben geholfen hat, auch keine alltägliche Situation: „Übers Telefon der Gebärenden gut zuzureden, das habe ich in dieser Form auch noch nie gemacht“, sagt die 47-Jährige. „Aber bei so einer tollen Mama und so einem tollen Papa habe ich gewusst, gemeinsam schaffen wir das“, gibt die Nestelbacherin die Komplimente sogleich zurück.