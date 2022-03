Corona-Demo: Mit Schild auf Beamte eingeschlagen

Video brachte Klarheit

Ein Video des Vorfalls, das vorgespielt wurde, zeigte allerdings die folgenden Szenen: Demonstranten warfen unter anderem pyrotechnische Gegenstände, die Polizei setzte daraufhin Pfefferspray ein und bildete einen Pulk, um mehr Raum zu schaffen und um den unkontrollierten Demo-Zug zu begleiten. Dabei wurde der 40-Jährige, der sich dort nicht wegbewegte, von einem Beamten weggeschoben. Was der Angeklagte als Schlagstock deutete, waren in Wahrheit die flachen Hände des Polizisten, der den Mann wegschob, wie am Video erkennbar war. Eine Polizistin traf das Schild an der Hand, ein Beamter wurde an der Schulter getroffen. Verletzt wurden sie nicht.