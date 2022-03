Bullock: „Auge in Auge“ mit Tatums „bestem Stück“

Bullock will sich Hollywood-Auszeit nehmen

Bullock kündigte auch an, dass sie sich bis auf Weiteres aus Hollywood zurückziehen will - um Vollzeit-Mutter für ihren Sohn Louis (12) und Tochter Layla (10) zu sein: „Ich muss an dem Ort sein, wo ich am glücklichsten bin. Ich will 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit meinen Babys, meiner Familie sein.“ Wie lange sie keine Filme mehr drehen will, das weiß sie selbst nicht: „Es wird auf jeden Fall für eine lange Weile sein. Ich will all ihre Bedürfnisse erfüllen, alle Mami-Aktvitäten mitmachen.“