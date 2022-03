Nach Corona-Demo: Mit „Darmwind“ gegen Polizei

Sein Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen brachte den Mühlviertler Biobauern vor den Richter. Auffällig wurde der Familienvater als Organisator von Corona-Demos im Jänner und Februar 2021 in Linz und Rohrbach, weil er in dieser Funktion auch mit den Behörden – Polizei, Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung, Magistrat Linz und oö. Landesverwaltungsgericht – in Konflikt geriet. Nur ein Nebenschauplatz der Anklage: Bei einer Auseinandersetzung auf einer Polizeistation soll der Angeklagte laut Anklage das linke Bein angewinkelt und einen lauten „Darmwind“ in Richtung eines Beamten entweichen haben lassen.