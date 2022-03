LIVE ab 21 Uhr: Chelsea trifft auf OSC Lille

Fraglich ist auch, ob Coach Thomas Tuchel langfristig an der Stamford Bridge arbeiten wird. In britischen Medien wird bereits spekuliert, dass Ralf Rangnick, derzeit Interimscoach bei Manchester United, Tuchel im Sommer als seinen Nachfolger installieren könnte. Für Ex-Nationalspieler Jamie Carragher wäre Tuchel die perfekte Wahl für die „Red Devils“ - und umgekehrt. „Kein Coach will in einem Umfeld mit so viel Unsicherheit arbeiten“, schrieb Carragher im „Telegraph“ über den FIFA-Welttrainer und die Lage in London.