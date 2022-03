Neusiedl: Tageszentrum soll erhalten bleiben

Große Aufregung gab es in der Vorwoche wegen angeblicher Schließungspläne beim Tageszentrum für Senioren in Neusiedl am See. Seitens der Caritas heißt es, dass eine Lösung gesucht werde, weil das Zentrum mit derzeit drei älteren Menschen nicht wirtschaftlich zu führen sei. Eine Schließung soll vermieden werden.