Linzer Tischtennis-Duo im Dollar-Rausch

Ping Pong und hohe Preisgelder passten bisher zusammen wie Wimbledon und Sandplatztennis. Doch damit räumt im Tischtennis nun das allererste Grand-Smash-Event in Singapur auf. Das im Grunde genommen eine Kopie der Grand-Slam-Turniere im Tennis und der Majors im Golf ist. Bedeutet aus wirtschaftlicher Sicht: Hier wird bei der Dotation nicht geklotzt, sondern gekleckert. So beträgt das Gesamtpreisgeld zwei Millionen Dollar (1,84 Mio. Euro) und am Ende werden sich die beiden Einzelsieger über je 100.000 Dollar (88.000 Euro) freuen dürfen.