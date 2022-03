Defekt bei Melkanlage löste Großbrand auf Hof aus

Ein mechanischer Defekt bei der Vakuumpumpe einer Melkanlage hat einen Großbrand Freitagfrüh auf einem Bauernhof in Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) ausgelöst, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag. Durch das Feuer wurde das Wirtschaftsgebäude zerstört, ein Übergreifen des Brandes auf Wohn- und Nebengebäude konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr verhindert werden, Der Schaden liegt im „hohen sechsstelligen Bereich“, hieß es auf APA-Anfrage.