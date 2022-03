Wein für Frieden: Hilfe mit Magnum Sonderedition

100 Euro für die Flüchtlingshilfe

Zum Preis von 130 Euro kann man sich eine Flasche sichern. Versendet wird in Österreich und nach Deutschland. Von den 130 Euro gehen 100 Euro je Flasche per Überweisung nachweislich an karitative Organisationen für die Flüchtlingshilfe in der Ukraine. Die Flaschen sind händisch nummeriert und streng limitiert.