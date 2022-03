Ab 14.30 Uhr LIVE: LASK gegen WSG Tirol

Nur ein Sieg in sechs Pflichtspielen in diesem Jahr, dazu der jüngste Europacup-Dämpfer in Prag: Der LASK sehnt ein Erfolgserlebnis richtiggehend herbei. Gelingen soll das am Sonntag (14.30 Uhr) zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der Bundesliga in Pasching gegen WSG Tirol. Die Linzer haben zehn Runden Zeit, um den oberösterreichischen Rivalen SV Ried, der als Siebenter derzeit fix im Europacup-Play-off der Liga dabei sein würde, zu überholen. Das ist das Ziel. Mit dem sportkrone.at-Liveticker sind Sie hautnah mit dabei!