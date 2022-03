Weil die Politik schläft, helfen die Freiwilligen

Ab Freitag soll es am Bahnhof ein Informationszentrum für ankommende Flüchtlinge geben. Bisher verständigt die Polizei die Betreuungsagentur des Bundes, wenn sie auf ihren Streifgängen Flüchtlinge antrifft. Diese kümmert sich dann um einen Platz für die Geflüchteten. Das nächstgelegene Bundesquartier befindet sich in Mondsee und ist zurzeit zu 75 Prozent ausgelastet. Ab Freitag soll dann ein Erstaufnahmezentrum in der Salzburger Messe für zusätzliche Kapazitäten sorgen. „Bisher haben die meisten, die ankommen, ein klares Ziel vor Augen. Also Freunde oder Verwandte, bei denen sie unterkommen können“, so Thomas Fussenegger von der Bundesbetreuungsagentur.