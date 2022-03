„Wir erschließen den Raum, der unterversorgt ist“

Ortskerne haben meist noch eine sehr gute Internetanbindung, aber was ist mit den Randzonen, in denen immer mehr Häuser gebaut werden? Mittels der 5G- oder der Glasfaser-Technologie gibt auch die LIWEST in diesem Bereich Gas. „Wir erschließen den ländlichen Raum, der bislang unterversorgt ist“, sagt Geschäftsführer Stefan Gintenreiter.