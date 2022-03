Das gute Geschäft mit der Sehnsucht nach Liebe

„Nach dem Tod meines Mannes wollte ich nicht mehr so allein sein“, schildert Petra Z. (Name geändert). Sie wandte sich deshalb an eine Partneragentur, unterschrieb einen Vertrag und bezahlte sage und schreibe 3400 Euro im Voraus. Dafür sollte die Burgenländerin innerhalb von zwölf Monaten acht Partnervorschläge erhalten.