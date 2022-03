Realität: Frauen als Ukraine-Kriegsflüchtlinge

Der Weltfrauentag gibt alljährlich aber auch Anlass, die generelle Lage von Frauen in Österreich zu hinterfragen: Etwa bei der Gleichstellung am Arbeitsmarkt oder bei der Kindererziehung. Und da gibt es weiterhin viel Schatten: Der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen ist zwar von 20 auf 13 Prozent zurückgegangen, aber immer noch sehr hoch. Und auch der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze kommt am Land nur schleppend voran. Frauenministerin Raab seht zwar generell etwas Licht am Ende des Tunnels, von zwangsweisen Quoten für weibliche Führungsjobs in der Privatwirtschaft hält sie allerdings nichts.