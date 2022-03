Berggipfel sammeln quer durch Europa

Im Sommer 2020 radelte Jens über Bergkämme, Gipfel und Grate durch die Pyrenäen bis an die Atlantikküste, um im Herbst 2020 über die höchstgelegene Landstraße Europas auf den 3393 Meter Pico del Veleta im spanischen Sierra Nevada-Gebirge hinauf zu treten oder den nördlichsten Punkt Europas am Festland zu erreichen. Jens tourte mit seinem Mountainbike und seinem Splitboard aber auch durch das Ceraunische Gebirge, die Donnerberge an der albanischen Mittelmeerküste ebenso wie durch die Hohe Tatra in der Slowakei oder die schroffen Julischen Alpen in Slowenien.