Die Kälte bereitet Kärntner Gärtnern Sorgen

In den heimischen Gärtnereien hat man mit der langen Frostperiode allerdings wenig Freude. „Damit unsere Blumen und Sträucher sowie diverse Pflanzen keinen Schaden nehmen, müssen wir die Treibhäuser heizen, auch wenn tagsüber die Sonne scheint. Wir reden da von einer Fläche von 9000 Quadratmetern – und der Ölpreis steigt unaufhörlich“, meint Felix Pichler-Koban aus Velden. Bei ihm seien an die 250.000 Frühlingsblumen eingelagert, die man zu Ostern verkaufen möchte. „In den Geschäften ist derzeit witterungsbedingt gar nichts los. Deshalb hoffen wir dringend auf schöne Tage. Das würde uns eine große Last von den Schultern nehmen“, sagt Pichler-Koban.