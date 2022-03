Mölzer ist neuer Obmann vom Kärntner Heimatdienst

Nun vollzieht der KHD einen Wechsel an der Spitze. Der ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Andreas Mölzer wurde in der Hauptversammlung einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Er will einen Schritt weiter gehen. „Nach dem Miteinander Feldners möchte ich ein Füreinander propagieren“, so Andreas Mölzer zur „Krone“. Auch die Agenda des KHD will der neue Obmann erweitern, etwa um Natur- und Klimaschutz. „Und das alles in einer Friedensregion Alpen-Adria“, so Mölzer.