Salzburg-Sieg wäre mit Córdoba-Wunder vergleichbar

Vor drei Wochen kamen die Deutschen mit einem blauen Auge davon, erst in der 90. Minute rettete Kingsley Coman den Bayern ein 1:1. Das ändert jedoch nichts an der Außenseiterrolle der Salzburger, ein Aufstieg wäre sogar mit dem 78er-WM-Wunder von Córdoba vergleichbar. Teamspieler Max Wöber, Senkrechtstarter Karim Adeyemi & Co. versprühen Optimismus, glauben an ihre Chance und nehmen mit breiter Brust die Aufgabe in Angriff.