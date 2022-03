ÖSV-Youngsters schürfen gleich doppelt nach Gold

Mit den beiden Tirolerinnen Valentina Pfurtscheller und Sophia Waldauf kommen heute zudem zwei ÖSV-Girls zu ihrem Debüt bei Juniorenweltmeisterschaften. Die 19-jährige Stubaitalerin Pfurtscheller konnte in diesem Winter sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf im Europacup punkten und geht am Dienstag mit der Nummer 21 an den Start. Auch die 20-jährige Osttirolerin Waldauf punktete in dieser Europacupsaison bereits in beiden technischen Disziplinen. Das Highlight: ein fünfter Riesentorlaufrang beim Saisonauftakt in Hippach im Zillertal.