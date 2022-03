Dämonen als Helden der Welt in den Comics

Es ist von der Festivalszene der UNESCO City of Media Arts nicht mehr wegzudenken: Das Nextcomic-Festival begeistert jedes Jahr in Linz mit internationaler Comic-Kunst. Die Eröffnung findet am Freitag, 11. März, um 18 Uhr statt. Es gibt bis 19. März Ausstellungen, Büchertische, Künstlertreffs und den „Suuuper Sonntag“.