Hunderte Flüchtlinge haben die Steiermark erreicht

Aufnahmezentrum in Graz geplant

Wie viele Vertriebene noch folgen werden, weiß niemand. Falls humanitäre Korridore in der Ukraine aufgehen, dürfte die Zahl - mit einigen Tagen Verzögerung - stark steigen. In Graz soll eine erste Anlaufstelle für Registrierung und Betreuung entstehen, mehrere Gebäude, darunter die Stadthalle, werden geprüft. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen.