Die „verzwickte Lage“ der russischen Streitkräfte

Rund 60 Kilometer vor Kiew ist die russische Kolonne zum Stehen gekommen. Militärexperte Paul Tikal erklärt die „verzwickte Lage“ für die Russen, die nun vermehrt versuchen, aus der Luft anzugreifen. „Das, was wir in den ersten Tagen gesehen haben, waren gezielte Einschläge von GPS-gesteuerten Raketen, die gehen auf Ziele, wo man vorher weiß, dass man sie zerstören will. Das, was wir jetzt sehen, sind Truppen am Boden, die Hilfe aus der Luft anfordern; das russische Flugzeug wirft dann die Bombe. Das ist nie so genau, wie mit Laser-gesteuerten Bomben.“ Durch die tief hängenden Wolken müssen russische Piloten zudem sehr niedrig fliegen: Das mache sie auch selbst leichter zum Ziel von Angriffen, „was wahrscheinlich auch die hohen Verluste bei den russischen Luftstreitkräften erklärt“.