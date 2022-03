Transfer von fünf Bären in der Ukraine geglückt

Am frühen Abend kamen am Samstag fünf Bären nach einer 24-stündigen Reise durch die halbe Ukraine wohlbehalten im von “Vier Pfoten“ geführten Bärenwald Domazhyr im Westen der Ukraine an. Eine externe Transportagentur hat die Tiere überführt, nachdem das White Rock Shelter in der Region Kiev die Reise organisiert hatte. Die Situation für die Bären vor Ort wurde in den letzten Tagen zunehmend gefährlicher.