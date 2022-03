48 Mio. Euro - und Bullen winkt nächster Geldregen

Dass man in dieser Situation das Geld - die gerade in Salzburg beträchtlichen Transfereinnahmen kommen ja noch hinzu - zum sprichwörtlichen Fenster hinauswerfen kann, heißt das freilich nicht. Ein Plus wird sich aber wohl wieder ausgehen - so wie im abgelaufenen Geschäftsjahr. Da bezifferte sich der Gewinn bei Einnahmen von 112 Millionen auf knapp fünf Millionen Euro. „Auch die Gehälter und Kaderkosten entwickeln sich. In Zeiten des Erfolgs schafft der Klub die Möglichkeiten, aber die Spieler gewinnen die Spiele und partizipieren so wie die Betreuer natürlich auch mit“, betonte Reiter.