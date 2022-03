„Frauen müssen noch viele Hindernisse überwinden“

Frauen sind selten an der Spitze

Andessner ist selbst kürzlich Mutter geworden, will es anders machen: „Ich werde bald einen Künstlergastaufenthalt absolvieren, für meinen Partner ist es selbstverständlich, sich mit mir die Kinderbetreuung aufzuteilen. Aber diese Programme sind familienunfreundlich.“ Auch wenn es um Posten geht, hätten Männer weiter die Nase vorn: „Frauen sind immer Schriftführerinnen, selten an der Spitze. Aber durch Netzwerken können wir uns gegenseitig fördern“, so die Linzerin, die sich für „Pirate Women*“ mit Rollenbildern beschäftigt – und dabei merkte, dass es in der Geschichte immer auch Piratinnen gab.