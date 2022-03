Ein Stück Heimat mitten in der arabischen Wüste

Kooperation mit Digital-TU

Auch wenn die EXPO nur noch bis 31. März läuft - die Geschichte der Oberösterreicher in den Emiraten ist noch lange nicht fertig erzählt. Der nächste Meilenstein ist möglicherweise schon gelegt: Erst in dieser Woche knüpfte Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer in Gesprächen mit dem für AI zuständigen Staatsminister H. E. Omar bin Sultan Al Olama erste Kontakte. „Wir haben zwar viele tech-basierte Universitäten, was fehlt, ist ein noch stärker digitaler Zugang bei der Forschung“, erklärt der Staatsminister. Ein Austausch von Talenten, wie etwa künftigen Studenten der Digitalen TU in Linz, sei für die Zukunft wichtig. Auch deshalb, um großen Konkurrenten wie China oder Indien etwas entgegensetzen zu können. Wirtschaftskammerpräsidentin Hummer zeigt sich ehrgeizig: „Wir wollen die Nummer Eins in Sachen Künstliche Intelligenz werden.“