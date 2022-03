Der Startschuss für lange Partynächte ist gefallen

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war der Partyhunger groß. Betreiber und auch Gäste fieberten der Eröffnung entgegen. Und pünktlich mit Ende der Corona-Sperre wurden in Oberösterreich am Samstag um 0.00 Uhr die Türen der Diskotheken geöffnet. Zu einem großen Ansturm kam es nicht. Ganz im Gegensatz zur Bundeshauptstadt Wien. Bis zu 1,5 Stunden harrten dort Partyhungrige in der Kälte vor den Clubs aus.