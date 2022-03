„Team-Mitglieder flohen vor Bomben und Granaten “

Viele ukrainische Sportler sorgen sich während der Winter-Paralympics in Peking um ihre Angehörigen in der Heimat. „Unser Athlet Witali Lukianenko kommt aus Charkiw, wo die Situation fürchterlich ist“, berichtete Verbandssprecherin Natalija Haratsch: „Seine Frau und seine Tochter waren auf dem Weg mit dem Auto zu einer Apotheke und seit sie in der Nähe der Apotheke waren, hatte er keinen Kontakt mehr mit ihnen. Er ist sehr besorgt, was mit ihnen passiert ist.“