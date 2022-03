In den frühen Morgenstunden ist es den russischen Truppen am Freitag gelungen, das Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja einzunehmen. In der Analyse mit „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz erfahren Sie, warum es dazu gekommen ist und was die Auswirkungen auf die weitere Kriegsführung sind. Die russische Absicht dahinter? „Das Ziel ist, der Ukraine den Strom abzuschalten“, argumentiert Seinitz.