24 Stunden dauernde Flucht vor dem Krieg

Damit war die Odyssee aber noch nicht zu Ende. An der Grenze wurde ihr nämlich gesagt, zu Fuß dürfe sie nicht nach Ungarn ausreisen. Nur in einem Pkw. Also versuchte sie jemanden zu finden, der sie mitnimmt. Afrikanische Medizinstudenten halfen schließlich. Doch auch die durften nicht ausreisen, weil ihr Auto eine Nummerntafel aus Georgien hatte. Dassselbe Spiel gab es für die drei fünf Stunden lang. Einsteigen. An der Grenze aus irgend einem Grund abgewiesen werden. Wieder zurück. Bis sie endlich mit einer anderen Frau und deren Nachwuchs nach Ungarn durften.