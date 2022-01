Hohe Inflation macht vielen Landsleuten Sorgen

Ob an der Tankstelle, im Gasthaus oder in Geschäften: Nahezu überall sind die Preise für Leistungen und Waren deutlich höher, als in Vor-Corona-Zeiten. Österreich erlebt die höchste Teuerungsrate seit 10 Jahren. Die Konsumenten ärgert es, sie sehen aber wenig Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun.